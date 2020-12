Taylan Antalyalı: Gerrard'ın imzaladığı formayı evime astım

Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard'a hayranlığıyla tanınan Taylan Antalyalı, Rangers maçının ardından İngiliz futbolcuyla görüştüğünü açıkladı.

Galatasaray'ın yıldızı Taylan Antalyalı, Galatasaray mobil aplikasyonunda kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

"FEGHOULI KISKANMIŞTIR..."

Feghouli'nin kendisine sorduğu "Saçlarını neden kestirmiyorsun Taylan?" sorusuna yanıt veren 25 yaşındaki futbolcu, "Aslında saçlarımı kesmememin bir nedeni yok. Tarz değişikliği diyebiliriz. Bir de uzun denemek istedim. Şu an yakıştığını da düşünüyorum, kestirmeyi düşünmüyorum. Feghouli, çok fazla saçı olmadığı için belki kıskanmıştır ama." dedi.

"HER TÜRK GENCİ GİBİ MİLLİ TAKIM HAYALİM VAR"

Cezayirli futbolcunun bir diğer sorusu olan "Neden Milli Takım'da yoksun? Why yok Milli Takım?" sorusuna da yanıt veren Taylan, şunları söyledi: "Soso, her fırsatta Milli Takım için beni destekliyor. Benim düşüncem öncelikle sarı - kırmızılı forma altında kalıcı olup, buarada başarımı sürdürmek. Milli Takım, tabii ki her Türk genci gibi benim de hayalim. Burada başarılı olup, istikrarı sürdürürsem orada olabileceğimi düşünüyorum."

Fatih Terim'e de övgü dolu sözler söyleyen Taylan, "Hocamızın tabii ki çok büyük tecrübeleri var. Tecrübelerinden faydalanmayı ben çok istiyorum. Ağzından çıkan her kelime benim için çok değerli. Özellikle birini seçmek değil de her kelimesi çok değerli."





"GERRARD HAYRANLIĞIMDAN 4 NUMARAYI ALDIM"

"Geçen sene Muğla'nın plakasından dolayı 48 numarayı giyiyordum. Bu sene bir değişiklik yapmak istedim. Genç milli takımlarda 8 numaraya ayrı bir hayranlığım vardı, onu almak istiyordum. Tabii son 8 numarayı giyen Selçuk İnan olunca direkt istiyorum diyemedim. Onunla konuşmak istedim. Selçuk Ağabey ile konuştuğumda muhakkak sana çok yakışacaktır, uzun yıllar da giyersin demişti. O an karar vernmiştim 8 numarayı almaya ama Babel almıştı. Ben de herkes biliyor zaten bunu, Gerrard hayranıyım. Onun milli takımında giydiği 4 numarayı almak istedim. Öyle bir değişiklik yaptık.





"RANGERS MAÇINDAN SONRA GERRARD İLE GÖRÜŞTÜM"

Rangers maçından sonra kendisiyle tanışma fırsatım oldu, çok memnun oldum ve çok da heyecanlanmıştım. Maçın atmosferi ve sonucu çok farklıydı. Sonucu istediğimiz gibi olmadı ama uzun yıllardır takip ettiğim, oyun stilini çok beğendiğim bir oyuncuydu. Maçtan sonra kendisi de formamı alıp, imzalamıştı. Onun da bilgisi varmış ona duyduğum hayranlıktan. Onun için teşekkür etti, güzel şeyler söyledi. Onlar da bende kalsın. Rangers maçında imzaladığı formayı şu anda evimde çerçevelettim, odamda duruyor."