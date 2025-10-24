Temsilcilerimiz Avrupa'da galip: UEFA ülke puanı güncellendi

- Türk takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, Avrupa sahnesinde galibiyet elde etti.
- Fenerbahçe Stuttgart'ı 1-0, Galatasaray Bodo/Glimt'i 3-1 yenerken, Samsunspor Dinamo Kiev karşısında 3-0 kazandı.
- Bu sonuçlarla Türkiye’nin UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA arenasında Türk takımlarından zafer haftası yaşandı.
3 TEMSİLCİMİZ DE GALİBİYET YAŞADI
UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında sahneye çıkan Fenerbahçe, güçlü rakibi Stuttgart’ı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray ise evinde Bodo/Glimt’i 3-1’lik skorla geçerek grubunda iddiasını sürdürdü.
Avrupa’daki bir diğer temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin 2. haftasında Dinamo Kiev’i 3-0’la geçerek haftanın en farklı galibiyetlerinden birini aldı.
UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDi
Bu sonuçların ardından Türkiye’nin UEFA ülke puanı güncellendi.
İşte UEFA ülke puanında son durum:
1- İNGİLTERE: 98.783
2- İTALYA: 87.231
3- İSPANYA: 81.703
4- ALMANYA: 77.831
5- FRANSA: 70.819
6- HOLLANDA: 62.700
7- PORTEKİZ: 59.866
8- BELÇİKA: 56.150
9- TÜRKİYE: 45.200
10- ÇEKYA: 41.700
11. YUNANİSTAN: 38.312