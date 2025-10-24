Abone ol: Google News

Temsilcilerimiz Avrupa'da galip: UEFA ülke puanı güncellendi

Avrupa arenasında haftayı galibiyetlerle kapatan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, Türkiye’nin UEFA ülke puanına katkı sağladı. İşte güncel UEFA ülke puanı tablosu…

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 01:32
  • Türk takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, Avrupa sahnesinde galibiyet elde etti.
  • Fenerbahçe Stuttgart'ı 1-0, Galatasaray Bodo/Glimt'i 3-1 yenerken, Samsunspor Dinamo Kiev karşısında 3-0 kazandı.
  • Bu sonuçlarla Türkiye’nin UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA arenasında Türk takımlarından zafer haftası yaşandı.

3 TEMSİLCİMİZ DE GALİBİYET YAŞADI

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında sahneye çıkan Fenerbahçe, güçlü rakibi Stuttgart’ı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray ise evinde Bodo/Glimt’i 3-1’lik skorla geçerek grubunda iddiasını sürdürdü.

Avrupa’daki bir diğer temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin 2. haftasında Dinamo Kiev’i 3-0’la geçerek haftanın en farklı galibiyetlerinden birini aldı.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDi

Bu sonuçların ardından Türkiye’nin UEFA ülke puanı güncellendi.

İşte UEFA ülke puanında son durum:

1- İNGİLTERE: 98.783

2- İTALYA: 87.231

3- İSPANYA: 81.703

4- ALMANYA: 77.831

5- FRANSA: 70.819

6- HOLLANDA: 62.700

7- PORTEKİZ: 59.866

8- BELÇİKA: 56.150

9- TÜRKİYE: 45.200

10- ÇEKYA: 41.700

11. YUNANİSTAN: 38.312

