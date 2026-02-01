Tottenham ile Manchester City yenişemedi

- Tottenham ve Manchester City, Premier Lig'in 24. haftasında 2-2 berabere kaldı.
- Manchester City maçta 2-0 öne geçti, ancak Tottenham'dan Dominic Solanke'nin golleriyle skor eşitlendi.
- Manchester City'nin Arsenal ile arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.
İngiltere Premier Lig'de 24. hafta maçında Tottenham ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Galatasaray maçından sonra Tottenham deplasmanına çıkan Manchester City 2-0 öne geçti ama skoru koruyamadı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle bitti.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
Manchester City'nin gollerini 11. dakikada Rayan Cherki ve 44. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.
Tottenham'da 53. ve 70. dakikalarda sahneye çıkan Dominic Solanke, attığı gollerle takımına puan kazandırdı.
CITY, ZİRVENİN 6 PUAN GERİSİNDE
Bu beraberlik sonrası Tottenham puanını 29'a yükseltti. 47 puana ulaşan Manchester City, Arsenal'in 6 puan gerisine düştü.
GELECEK HAFTA MAÇLARI
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Manchester United'a konuk olacak.
Manchester City, Liverpool deplasmanına çıkacak.