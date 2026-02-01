Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Juventus'tan açıklama geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın Kayserispor'la oynadığı Süper Lig maçı öncesinde İtalyan basını, Juventus'un Mauro Icardi ile transfer görüşmesi yaptığını ve 1.5 yıllık sözleşme teklif edildiğini iddia etmişti.

Juventus futbol direktörü Giorgio Chiellini, Icardi iddialarına yanıt verdi.

İtalyan eski futbolcu böyle bir düşünceleri olduğunu doğruladı.

"ICARDI'NİN TRANSFERİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR İHTİMALİ BULUNMUYOR"

Parma ile oynayacakları İtalya Serie A maçı öncesi açıklamalarda bulunan Chiellini, "Mauro Icardi'nin adı, teknik direktörün basın toplantısında kendisinden ve Victor Osimhen'den büyük forvetlere örnek olarak bahsetmesi nedeniyle ortaya çıktı, ancak bunun dışında bir şey yoktu. Icardi'nin transferiyle ilgili herhangi bir ihtimali bulunmuyor." dedi.

"DİĞER ADAYLARI BEKLİYORUZ"

Transfer çalışmalarının sürdüğü aktaran Chiellini "Kulübün mali durumuyla uyumlu bir forvet arıyorduk. Icardi, teknik direktörün bir önerisiydi, ama bunun ötesinde bir şey yok. Diğer adayları bekliyoruz." diye konuştu.

"UMARIM İYİ SONUÇ VERİRLER"

İtalyan futbol adamı, Vlahovic'in sakatlığının iyiye gittiğini söylerken "Mateta'yı değerlendirdik ancak maliyetler nedeniyle devam etmeme kararı aldık. Kolo Muani ise bir Tottenham oyuncusu. Diğer isimleri bekliyoruz, umarım iyi sonuç verirler. Aksi takdirde, elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.