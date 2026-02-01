Noa Lang, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'den maç sonu üçlü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Maçın son düdüğünün çalmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyet sevincini taraftarların yanına giderek kutladı.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİLER

Taraftarlar, ilk olarak yeni transfer Noa Lang ile Kaptan Mauro Icardi'yi tribünlere çağırırken, iki futbolcu onların yanına giderek üçlü çektirdi.

Daha sonra taraftarlar, soyunma odasına giren Victor Osimhen'i sahaya çağırdı.

Osimhen de taraftarların yanına giderek üçlü çektirdi.