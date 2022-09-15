Türk asıllı Elayis Tavşan: Hedefim Hollanda Milli Takımı

NEC Nijmegen'de oynayan Elayis Tavşan, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeme nedenini ve Hollanda Milli Takımı'nı seçmek istediğini açıkladı.

Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında oynayan Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan, Beşiktaş ve Hollanda Milli Takımı itirafı yaptı.

Ülke basınına konuşan Elayis Tavşan Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıklarken, Türkiye'ye neden gelmediğine ilişkin soruya, "Burada her maçta oynuyorum. Beşiktaş'ta her maçta oynayıp oynamayacağınızı bilemezsiniz. Bu yüzden kulübümde kalmayı tercih ettim." diye konuştu.

"Hollanda Milli Takımı'nı istiyorum"

Hedefinin dev Avrupa kulüpleri ve Hollanda Milli Takımı olduğunu da saklamayan Tavşan, "Hedefim, ulaşılabilecek en üst seviyeye çıkmak, henüz oralarda değilim. Manchester City gibi veya diğer üst düzey takımlarda oynamayı elbette çok isterim. Aynı şekilde Hollanda Milli Takımı'na yükselme başarısını göstermek istiyorum." açıklamasını yaptı.





5 maçta 1 gol attı

21 yaşındaki Elayis Tavşan her iki kanadın yanı sıra forvet pozisyonunda da görev yapıyor.

Bu sezon 5 maçta 1 gol kaydeden Tavşan, U16'dan bu yana Hollanda'nun tüm genç yaş kategorilerinde Milli formayı giydi. Elayis Tavşan henüz A Milli Takım tercihini yapmdı.



