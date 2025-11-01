Udinese, Nicolo Zaniolo'nun golüyle Atalanta'yı devirdi

- Udinese, Serie A'nın 10. haftasında Atalanta'yı 1-0 mağlup etti.
- Maçın tek golünü Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo 40. dakikada attı.
- Bu galibiyetle Udinese'nin puanı 15 oldu, Atalanta ise 13 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Udinese, Atalanta'yı konuk etti.
Bluenergy Stadium'da oynanan mücadeleyi Udinese 1-0 kazandı.
GALİBİYET GOLÜ ZANIOLO'DAN
Udinese golü 40. dakikada Nicolo Zaniolo'dan geldi.
Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, karşılaşmada 69 dakika süre alırken 1 de gol kaydetti.
ATALANTA, 13 PUANDA KALDI
Bu sonuçla birlikte Udinese, ligdeki puanını 15'e çıkarırken Atalanta ise 13 puanda kaldı.
Serie A'nın 11. haftasında Udinese, Roma ile deplasmanda karşılaşacak. Atalanta ise evinde Sassuolo'yu konuk edecek.