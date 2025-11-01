Nicolo Zaniolo'ya hocasından övgü: Ondan çok memnunum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bonservisi Galatasaray'da olan, kiralık olarak Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo, son haftalarda vites yükseltti.

Juventus maçında fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 8 karşılaşmada 3 gol attı.

HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

Juventus mücadelesi sonrası Serie A'da haftanın 11'ine seçilen 26 yaşındaki futbolcunun performansı sonrası opsiyonun kullanıp kullanılmayacağı yeniden gündem olmuştu.

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic'ten de Zaniolo'nun son durumuyla ilgili bir açıklama geldi.

Runjaic, Zaniolo'nun performansından çok memnun olduğunu belirtti.

HOCASI PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUN

Skysport'a konuşan Runjaic, Runjaic, "Zaniolo ile Juventus maçının devre arasında konuştuk ve bana hala 10-15 dakika oynayabileceğini söyledi. [Zaniolo, Juventus maçında 58 dakika sahada kaldı.] Henüz yüzde 100 formda değil ama bu normal, en son sürekli oynadığı sezon 2021-2022 sezonuydu. Zamana ihtiyacı olması normal, şu ana kadar olan performansından çok memnunum." dedi.

TAKIMIN LİDERİ HALİNE GELİYOR

Sözlerine devam eden Runjaic, "Altı kez ilk on birde oynadı ve üç gol attı. Bu, onun için iyi bir ortalama. Şimdiden bizim için önemli bir oyuncu. Gelişmesi ve 90 dakika oynayabilecek duruma gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. O, bizim için önemli bir oyuncu ve bu takımın lideri haline geliyor." diye konuştu.

GELDİĞİNDEN BERİ KİRALANDI

Öte yandan Zaniolo, Galatasaray'a transfer olduktan sonra bir türlü tutunamamıştı.

İtalyan oyuncu önce Aston Villa'ya, ardından da Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.

Kiralandığı takımlarda bonservisi alınmayan oyuncu son olarak ise Udinese formasıyla yeniden İtalya'ya dönmüştü.

İKİ FARKLI OPSİYON

Galatasaray ile Udinese arasında yapılan anlaşmaya göre, Zaniolo'nun kiralık sözleşmesinde iki farklı satın alma opsiyonu yer alıyor:

- 10 milyon euro satın alma opsiyonu veya alternatif olarak 5 milyon euro + gelecekteki satıştan yüzde 50 pay.