UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde İspanya şampiyon oldu

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi finalinde İspanya, Almanya'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 01:33
  • İspanya, UEFA Kadınlar Uluslar Ligi finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
  • Maç, golsüz berabere biten ilk maçın rövanşı olarak Madrid'de oynandı.
  • Golleri Claudia Pina (2) ve Victoria Lopez Serrano attı.

İSPANYA ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

İspanya ve Almanya, golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında başkent Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Rakibini Claudia Pina (2) ve Victoria Lopez Serrano'nun golleriyle 3-0 mağlup eden İspanya, turnuvada üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

