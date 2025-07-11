UEFA'dan Olimpik Lyon ve Crystal Palace kararı

UEFA, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu’nun (CFCB), çoklu kulüp sahipliğiyle ilgili Crystal Palace ve Olimpik Lyon hakkındaki kararını açıkladı.

Kurul, her iki kulübün de çoklu mülkiyet kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Bu kapsamda, Crystal Palace’ın 2025-2026 sezonu için UEFA Avrupa Ligi'ne katılım başvurusu reddedildi; ancak Konferans Ligi başvurusu kabul edildi. Böylece İngiliz kulübü, Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi’nde mücadele edecek.

Crystal Palace’ın elenen yerini, Premier Lig’i 7. sırada tamamlayan Nottingham Forest alacak.

OLİMPİK LYON AVRUPA LİGİ'NDE

CFCB, Olimpik Lyon’un ise Avrupa Ligi’ne katılımını onayladı. Daha önce finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği için küme düşürülme cezası alan Fransız kulübün bu cezası, 9 Temmuz’da kaldırılmıştı.

Fransa Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü (DNCG), Lyon’un 500 milyon avroyu aşan borç nedeniyle mali kriterleri karşılayamadığını belirterek 24 Haziran’da kulübün Ligue 2’ye düşürülmesine karar vermişti.