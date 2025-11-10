Abone ol: Google News

Ukrayna’da Shakhtar Donetsk fırtınası: Arda Turan 7-1’lik zaferle zirvede

Ukrayna Premier Ligi’nde Shakhtar Donetsk, SK Poltava’yı sahasında 7-1 yenerek zirveye yerleşti ve liderlik farkını dörde çıkardı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 01:08
Ukrayna’da Shakhtar Donetsk fırtınası: Arda Turan 7-1’lik zaferle zirvede
  • Shakhtar Donetsk, SK Poltava’yı 7-1 yenerek liderlik farkını dörde çıkardı.
  • Arda Turan yönetimindeki takım, maçın yıldızı olurken zirvede yer aldı.
  • Bu galibiyetle puanını 27 yapan Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin zirvesinde bulunuyor.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi maçında sahasında SK Poltava ile karşı karşıya geldi.

ARDA TURAN’LI SHAKHTAR DONETSK ZİRVEDE

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3. dakikada Marlon Gomes, 17. dakikada penaltıdan Pedrinho, 57. dakiakda Eguinaldo, 60. dakikada Ocheretko, 82. dakikada Newerton, 90. dakikada Konoplia ve 90+3. dakikada Pidlepych'in kendi kalesine attığı gollerle 7-1 kazandı.

SK Poltava'nın tek golünü ise 53. dakikada Denis Galenkov attı.

Bu skorun ardından Shakhtar Donetsk puanını 27 yaparak ligin zirvesinde yer aldı.

Arda Turan'ın ekibi ile en yakın takipçisi Polessya arasında fark dörde çıktı.

Eshspor Haberleri