Unai Simon, Filistin'e destek töreninin televizyonda yayınlanmamasına tepkili!

İspanya ekibi Athletic Bilbao'nun kalecisi Unai Simon, takımının Mallorca'yı ağırladığı lig maçı öncesi Filistin'e destek vermek amacıyla gerçekleştirilen törenin televizyonda yayınlanmamasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

"TELEVİZYONDA NEDEN GÖSTERİLMEMİŞ OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Simon, İspanya basınına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Sanırım Athletic Bilbao, mültecileri resmen onurlandıran ilk LaLiga kulübü oldu. Filistin halkıyla dayanışmanın harika bir göstergesiydi. Televizyonda yayınlanmaması gerçekten üzücüydü. Çok güzel ve duygusal bir andı. Umarım yaşananların bir an önce çözülmesi açısından faydalı olur. Filistin halkını destekleyici ve saygılı bir törendi. Televizyonda neden gösterilmemiş olduğunu bilmiyorum.