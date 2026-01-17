Esenler Erokspor - Vanspor maçında gol sesi çıkmadı

- Esenler Erokspor, 1. Lig'in 21. haftasında Vanspor ile 0-0 berabere kaldı.
- Erokspor, son 5 maçında yenilmezliğini sürdürerek puanını 38 yaptı.
- Vanspor'un puanı ise 28'e çıktı.
1. Lig'in 21. haftasında Esenler Erokspor ile Vanspor, golsüz berabere kaldı.
Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.
Son 5 maçında yenilmeyen ve 4'ünden beraberlikle ayrılan Erokspor, puanını 38'e yükseltti.
Vanspor ise puanını 28'e çıkardı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Erokspor, gelecek hafta Serikspor deplasmanına gidecek.
Vanspor ise evinde Iğdır FK'yi ağırlayacak.