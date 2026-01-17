Abone ol: Google News

Esenler Erokspor - Vanspor maçında gol sesi çıkmadı

Esenler Erokspor, 1. Lig'in 21. haftasında evinde Vanspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 21:12
Esenler Erokspor - Vanspor maçında gol sesi çıkmadı
  • Esenler Erokspor, 1. Lig'in 21. haftasında Vanspor ile 0-0 berabere kaldı.
  • Erokspor, son 5 maçında yenilmezliğini sürdürerek puanını 38 yaptı.
  • Vanspor'un puanı ise 28'e çıktı.

1. Lig'in 21. haftasında Esenler Erokspor ile Vanspor, golsüz berabere kaldı.

Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Son 5 maçında yenilmeyen ve 4'ünden beraberlikle ayrılan Erokspor, puanını 38'e yükseltti.

Vanspor ise puanını 28'e çıkardı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Erokspor, gelecek hafta Serikspor deplasmanına gidecek.

Vanspor ise evinde Iğdır FK'yi ağırlayacak.

Eshspor Haberleri