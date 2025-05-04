West Ham United ile Tottenham yenişemedi
Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında West Ham United ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Tottenham, 15. dakikada Wilson Odobert ile öne geçti. West Ham, 28. dakikada Jarrod Bowen ile eşitliği sağladı.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Bu sonucun ardından Tottenham 37, West Ham ise 36 puana yükseldi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Tottenham, gelecek hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. West Ham ise Manchester United deplasmanına gidecek.

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Emre Çalışkan
Editor