İngiliz ekibi Wolverhampton, Vitor Pereira ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 23:06
Wolverhampton, Vitor Pereira ile sözleşme yeniledi

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini uzattı.

Kulübün açıklamasında, 57 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

"BU BENİM İÇİN BİR ONUR"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Pereira, Wolverhampton'ın teknik direktörü olmaktan gurur duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu benim için bir onur. Bana dünyanın en iyi ligi olan Premier Lig'e gelme şansı veren kulüp burası. Buradaki insanlar beni ailenin bir üyesi olarak benimsedi, ben ve ekibim şehirde, taraftarlar arasında kendimizi çok iyi hissediyoruz.

4 MAÇTA PUAN ALAMADILAR

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, Premier Lig tablosunda 4 maçın ardından 0 puanla son sırada yer alıyor.

