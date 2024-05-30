Yunanistan'da Fenerbahçe yasağı! Derneği 'Türk azınlık' tehlikesiyle kapattılar

Yunanistan'daki Gümülcine şehrindeki Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği, adındaki 'Batı Trakya' ifadesinin Türk azınlık iması oluşturabileceği gerekçesiyle kapatıldı.
Derneğin sosyal medya hesabındaki açıklaması şöyle:
Rodop Başsavcılığı tarafından, Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneğimizin aleyhine başlatılan kapatma davasının kararı açıklanmıştır.
Rodop Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde görülen davanın neticesinde Derneğimizin mahkemece kapatılması karara bağlanmıştır.
Söz konusu dernek, Ekim 2022'de faaliyete başlamıştı.
Vasiliki Thanu, çağrısından sonuç aldı
Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Vasiliki Thanu da Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin "kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu" öne sürerek kapatılması çağrısı yapmıştı.
Thanu, yayımladığı makalede derneğin kamu güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve kapatılması gerektiğini iddia etmişti.
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