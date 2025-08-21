Ebo, Fenerbahçe'nin performansını yorumladı: Çok kötüydük

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Portekiz'in Benfica takımıyla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, turu ikinci maça bıraktı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında 10 kişi kalan Benfica, mücadeleyi eksik tamamladı.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, müsabakanın ardından sarı-lacivertli taraftarlara mikrofon uzattı.

EBO: ÇOK KÖTÜYDÜK

Sosyal medyada 'Ebo' lakabıyla tanınan fenomen İbrahim Tilaver, Fenerbahçe'nin performansına ilişkin, "Çok kötüydük" ifadesini kullandı.

ATİ242: BU OYUNLA OLMAZ

"Oyundan memnun değilim. Hiçbir şeyden memnun değilim. 'Ali Koç istifa' diyorum ben" şeklinde konuşan 'Ati242' ismiyle tanınan ünlü rapçi Atilla Serin ise "Turu geçeceğimize inanmıyorum. İnşallah geçeriz ama inanmıyorum. Bu oyunla olmaz" dedi.