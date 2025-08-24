ESH Spor, Fenerbahçe taraftarına sordu: Oynanan oyundan memnun musunuz

İlk galibiyet geldi...

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Kocaelispor ile karşılaştı.

3 GOLLÜ GALİBİYET

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan müsabakadan Kanarya 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren goller; Milan Skriniar, Archie Brown ve Anderson Talisca'dan geldi.

TARAFTARLARA MİKROFON UZATTIK

Fenerbahçe'nin galip ayrıldığı müsabakanın ardından ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, sar-lacivertli futbolseverlere, "Oynanan oyundan memnun musunuz?" sorusunu yöneltti.

TARAFTAR OYUNDAN MEMNUN DEĞİL

Taraftarların çoğunluğu oynanan oyundan memnun olmadıklarını ifade ederken, maçların taraftar desteğiyle ve oyuncuların kalite farkıyla kazanıldığı görüşünde.

Çoğu taraftar, Benfica maçında alınacak sonuca göre Mourinho'nun kaderinin belli olacağını söylerken, takımın organizasyondan yoksun oluğunu ifade etti.

"GOLLERİN HİÇBİRİNDE ORGANİZASYON YOK"

Taraftarlar, maç sonrası ESH Spor mikrofonlarına yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

"Takımda hiçbir şekilde sistem yok, tamamen taraftar desteğiyle oynanıyor, Mourinho’nun sistemi yok bana göre hiçbir etki yaratmıyor. Değişiklikleri oyunu görerek yapmıyor bir sistemi olması lazım. Gollerin hiçbirinde organizasyon yok, paslarla geçişlerle atılan goller yok ben göremedim.

Takımı ben hiç beğenmedim. Orta sahada takımı organize edebilecektir oyuncu yok, iyi bir oyuncuya ihtiyaç var. Takımın ne oynadığı belli değil açıkçası bu takımın organize olması şart.

"MOURINHO'NUN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BENFİCA MAÇINDA GÖRECEĞİZ"

Kocaelispor’a karşı kazanılması gereken oyun oynandı. Jose Mourinho’nun büyüklüğünü Benfica maçında göreceğiz, büyük bir hoca olup olmadığını. Benfica maçını kazanıp bizi Şampiyonlar Ligi’ne katarsa gerçekten büyük hocadır. Benfica maçında böyle bir top oynarsak 3 farklı falan kazanır. Dediğim gibi bugünkü oyun zaten oynanması gereken bir oyun. Kocaelispor ilk iki maçını kaybetmesine rağmen çok iyi top oynuyor.

"TAKIMA GEREKLİ TAKVİYELER YAPILMALI"

Bu takım bu oyunla Kocaelispor’dan daha güçlü takımlara karşı çok zorlanır. Özellikle orta saha ve ileri hat arasında çok ciddi bir bağlantısızlık var. Geçen sezon Dzeko ve Tadic’le kurduğumuz bağlantı oyununu bence arıyoruz Ali Koç’un artık sekizinci senesinde kadro kurmayı öğrenmesi lazım. Takıma gerekli takviyeleri yapması lazım."