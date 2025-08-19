Fenerbahçe Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

Sarı-lacivertli ekipten son dakika açıklaması...

Fenerbahçe Kulübü, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bankalar Birliği anlaşmasından ayrıldığını paylaştı.

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Yaşanan gelişme şu ifadeler ile duyuruldu:

"BU KARAR; FENERBAHÇE'MİZİN BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSUDUR"

Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.



Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.



Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir,



Fenerbahçe’mizin bağımsızlık manifestosudur.