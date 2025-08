Ali Koç: Bankalar Birliği'nden çıkmamıza ramak kaldı

Fenerbahçe, Chobani ile imzalanan stadyum ve forma sponsorluğu sözleşmesi özelinde bir gala düzenlendi.

Organizasyona Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile Chobani yöneticilerinin yanı sıra iş, siyaset ve medya dünyasından isimler katıldı.

"İYİ Kİ VARLAR, İYİ Kİ FENERBAHÇELİLER"

Gala gecesinde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şu açıklamayı yaptı:

Sayın Murat Ülker ve Ülker Grubu'na, her daim bizlerle omuz omuza yürüdüğü, çok verimli ve etkin bir iş birliğini test ettiği için canıgönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki Fenerbahçeliler. Sadece stat sponsorluğu değil, pek çok konuda Fenerbahçemize canıgönülden aynı Hamdi Ulukaya'da olduğu gibi saf duygularla destek vermektedirler.

"ÜLKEMİZ İÇİN REKOR BİR ANLAŞMA OLDU"

"SADECE BAŞARIYA DEĞİL, ANLAMLI BAŞARIYA YATIRIM YAPMAK"

"TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

"ÇOK ÇABUK KUCAKLADI, DEĞERLENDİRDİ"

"İYİ Kİ FENERBAHÇELİSİNİZ"

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAMIZA DA RAMAK KALDI"

Bu anlaşmayı kırdırıp aynen 2014'te olduğu gibi anlaşmadan hemen yarın çıkabilirdik. Ama biz bizden sonraki yönetimlerin bu meblağı kullanabilmeleri için biz her sene bu bedeli alacağız. Yani bunu kırdırmayacağız geçen anlaşmada olduğu gibi. Ama Bankalar Birliği'nden çıkmamıza da ramak kaldı. 340 küsürlerden 69 milyon euroya indirebildik. Ve inşallah devletimizin de yolumuzu açmasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli destekleriyle, elimizdeki gayrimenkul projeleriyle bu anlaşmadan çok kısa sürede çıkacağız. Niye çıkmamız önemli? Zira son 3 senedir Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her bir her bir kuruş gelirinin -netten değil, brütten- %50'si bankalara kalmaktadır. Ve yayın gelirlerinin 4'te 1'e indiği ekonomik koşullarda kurların, faizlerin malûm hali, futbolcu vergilerinin 15'ten %40'a çıktığı, arada bir de pandeminin girdiği bununla beraber ülkedeki ekonomik koşulları bir araya getirdiğimizde bir de üstüne %50 gelirimizin bankalara kaldığı bir ortamda gemiyi yüzdürmek, gelirlerimizi iki misline çıkarmak, takım değerimizi 75 milyon eurolardan 240 milyon eurolara çıkarmak takdir edersiniz ki kolay bir konu değil. Bunu yapmamızı sağlayan da hem yöneticilerimizin fedakarlığı ama çok daha önemlisi sponsorlarımızın Fenerbahçe'ye olan inancı, sevdası ve bonkörlüğüdür. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.