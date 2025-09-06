Fenerbahçe'de Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran'ın listeleri belli oldu

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin de gerçekleştirileceği olağanüstü genel kurul toplantısı 13-14 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Başkan adayı olan mevcut başkan Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran'ın yönetim kurulu aday listeleri Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na teslim edildi.

ALİ KOÇ

Ali Koç'un kampanya sayfasından yapılan açıklamaya göre teslim edilen aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

HAKAN BİLAL KUTLUALP

Hakan Bilal Kutlualp'in kampanya sayfasından yapılan açıklamaya göre ise belirlenen listede şu isimler yer alıyor:

Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu

SADETTİN SARAN

Sadettin Saran'ın kampanya sayfasından yapılan açıklamaya göre aday listesinde şu isimler yer alıyor: