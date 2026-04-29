1. Lig Play-Off finali Konya'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig Play-Off finaline ilişkin yeni kararını açıklandı.

Yapılan duyuruya göre final müsabakası, Konya’daki Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

Daha önce 22 Mayıs Cuma günü yapılacağı açıklanan karşılaşmanın tarihi ise 24 Mayıs Pazar günü olarak değiştirildi.

İLK MAÇLAR 7 MAYIS'TA

1. Lig'de 1. tur karşılaşmaları 7 Mayıs 2026 Perşembe günü başlayacak.

2. turda ilk maçlar 11 Mayıs Pazartesi oynanırken, rövanşlar 15 Mayıs Cuma günü sahne alacak.