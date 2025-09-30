1. Lig'de 10-14. hafta programları açıklandı

1. Lig'de 10-14. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, saha bilgisi boş bırakılmış mücadelelerin hangi stadyumlarda oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.

PROGRAM

10. Hafta

17 Ekim Cuma

20.00 Ümraniyespor - Sarıyerspor

18 Ekim Cumartesi

13.30 Manisa FK - Erzurumspor FK

13.30 Vanspor FK - Pendikspor

16.00 Adana Demirspor - Sakaryaspor

19.00 Hatayspor - Çorum FK

19 Ekim Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü - Sivasspor

16.00 Iğdır FK - Boluspor

16.00 Serikspor - Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Esenler Erokspor - Bodrum FK

20 Ekim Pazartesi

20.00 İstanbulspor - Bandırmaspor

11. Hafta

24 Ekim Cuma

17.00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor

25 Ekim Cumartesi

13.30 Sarıyerspor - Manisa FK

13.30 Adana Demirspor - Vanspor FK

16.00 Pendikspor - Serikspor

19.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü

26 Ekim Pazar

13.30 Bandırmaspor - Esenler Erokspor

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - İstanbulspor

16.00 Çorum FK - Boluspor

19.00 Bodrum FK - Iğdır FK

12. Hafta

31 Ekim Cuma

20.00 Hatayspor - Erzurumspor FK

1 Kasım Cumartesi

13.30 Ankara Keçiörengücü - Sarıyerspor

16.00 Ümraniyespor - Sivasspor

19.00 Serikspor - Adana Demirspor

2 Kasım Pazar

13.30 Manisa FK - Amed Sportif Faaliyetler

13.30 İstanbulspor - Pendikspor

16.00 Boluspor - Bodrum FK

19.00 Vanspor FK - Sakaryaspor

3 Kasım Pazartesi

17.00 Iğdır FK - Bandırmaspor

20.00 Esenler Erokspor - Çorum FK

13. Hafta

7 Kasım Cuma

17.00 Bodrum FK - İstanbulspor

20.00 Sarıyerspor - Vanspor FK

8 Kasım Cumartesi

13.30 Sivasspor - Manisa FK

13.30 Bandırmaspor - Boluspor

16.00 Sakaryaspor - Serikspor

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Hatayspor

9 Kasım Pazar

13.30 Erzurumspor - Esenler Erokspor

13.30 Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü

16.00 Pendikspor - Ümraniyespor

19.00 Çorum FK - Iğdır FK

14. Hafta

21. Kasım Cuma

20.00 Manisa FK - Adana Demirspor

22 Kasım Cumartesi

13.30 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler

13.30 Bandırmaspor - Çorum FK

16.00 İstanbulspor - Sakaryaspor

19.00 Hatayspor - Pendikspor

23 Kasım Pazar

13.30 Ümraniyespor - Bodrum FK

13.30 Iğdır FK - Erzurumspor FK

16.00 Vanspor FK - Ankara Keçiörengücü

19.00 Esenler Erokspor - Sivasspor

24 Kasım Pazartesi

20.00 Serikspor - Sarıyerspor