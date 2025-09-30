1. Lig'de 10-14. hafta programları açıklandı

1. Lig'de 10-14. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı.
TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, saha bilgisi boş bırakılmış mücadelelerin hangi stadyumlarda oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.
PROGRAM
10. Hafta
17 Ekim Cuma
20.00 Ümraniyespor - Sarıyerspor
18 Ekim Cumartesi
13.30 Manisa FK - Erzurumspor FK
13.30 Vanspor FK - Pendikspor
16.00 Adana Demirspor - Sakaryaspor
19.00 Hatayspor - Çorum FK
19 Ekim Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü - Sivasspor
16.00 Iğdır FK - Boluspor
16.00 Serikspor - Amed Sportif Faaliyetler
19.00 Esenler Erokspor - Bodrum FK
20 Ekim Pazartesi
20.00 İstanbulspor - Bandırmaspor
11. Hafta
24 Ekim Cuma
17.00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor
25 Ekim Cumartesi
13.30 Sarıyerspor - Manisa FK
13.30 Adana Demirspor - Vanspor FK
16.00 Pendikspor - Serikspor
19.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü
26 Ekim Pazar
13.30 Bandırmaspor - Esenler Erokspor
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - İstanbulspor
16.00 Çorum FK - Boluspor
19.00 Bodrum FK - Iğdır FK
12. Hafta
31 Ekim Cuma
20.00 Hatayspor - Erzurumspor FK
1 Kasım Cumartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü - Sarıyerspor
16.00 Ümraniyespor - Sivasspor
19.00 Serikspor - Adana Demirspor
2 Kasım Pazar
13.30 Manisa FK - Amed Sportif Faaliyetler
13.30 İstanbulspor - Pendikspor
16.00 Boluspor - Bodrum FK
19.00 Vanspor FK - Sakaryaspor
3 Kasım Pazartesi
17.00 Iğdır FK - Bandırmaspor
20.00 Esenler Erokspor - Çorum FK
13. Hafta
7 Kasım Cuma
17.00 Bodrum FK - İstanbulspor
20.00 Sarıyerspor - Vanspor FK
8 Kasım Cumartesi
13.30 Sivasspor - Manisa FK
13.30 Bandırmaspor - Boluspor
16.00 Sakaryaspor - Serikspor
19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Hatayspor
9 Kasım Pazar
13.30 Erzurumspor - Esenler Erokspor
13.30 Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü
16.00 Pendikspor - Ümraniyespor
19.00 Çorum FK - Iğdır FK
14. Hafta
21. Kasım Cuma
20.00 Manisa FK - Adana Demirspor
22 Kasım Cumartesi
13.30 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler
13.30 Bandırmaspor - Çorum FK
16.00 İstanbulspor - Sakaryaspor
19.00 Hatayspor - Pendikspor
23 Kasım Pazar
13.30 Ümraniyespor - Bodrum FK
13.30 Iğdır FK - Erzurumspor FK
16.00 Vanspor FK - Ankara Keçiörengücü
19.00 Esenler Erokspor - Sivasspor
24 Kasım Pazartesi
20.00 Serikspor - Sarıyerspor