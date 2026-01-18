Galatasaray savunmada alarm veriyor: Son 11 maçın 9’unda gol yediler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

RAMS Park'taki müsabakanın ilk yarısında topun kontrolünü elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, kalabalık savunma yapan rakibi karşısında gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

Gaziantep FK ise kendi yarı alanında bekleyerek hızlı ataklarla gol pozisyonu üretmeye çalıştı. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

ICARDİ ETKİSİZ KALDI

Galatasaray, ikinci yarıda Mauro Icardi'nin girdiği pozisyonlarda golü bulamadı.

Gaziantep temsilcisi, Mohamed Bayo'nun 73. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu dakikadan sonra baskısını artıran Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 84. dakikada kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda iki takım da net pozisyonları gole çeviremeyince mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

SON 11 MAÇIN 9'UNDA GOL YEDİLER

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 11 maçın 9'unda gol yedi.

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 11 lig müsabakasının 9'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı.

9 MAÇTA 11 GOL YEDİLER

Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 11 golü kalesinde gördü.