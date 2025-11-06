1. Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 1. Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
- Sarıyer-Vanspor maçını Berkay Erdemir, Bodrum FK-İstanbulspor maçını ise Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
- Diğer maçlarda görev yapacak hakemler arasında Kadir Sağlam ve Süleyman Bahadır da yer alıyor.
1. Lig'in 13. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre, ligde 13. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
YARIN
14.30 Sarıyer-Vanspor: Berkay Erdemir
17.00 Bodrum FK-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
8 KASIM CUMARTESİ
13.30 Sivasspor-Manisa FK: Kadir Sağlam
13.30 Bandırmaspor-Boluspor: Süleyman Bahadır
16.00 Sakaryaspor-Serikspor: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor: Raşit Yorgancılar
9 KASIM PAZAR
13.30 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Atilla Karaoğlan
13.30 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail
16.00 Pendikspor-Ümraniyespor: İlker Yasin Avcı
19.00 Çorum FK-Iğdır FK: Batuhan Kolak