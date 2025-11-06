Abone ol: Google News

1. Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 1. Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 19:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre, ligde 13. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

YARIN

14.30 Sarıyer-Vanspor: Berkay Erdemir

17.00 Bodrum FK-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

8 KASIM CUMARTESİ

13.30 Sivasspor-Manisa FK: Kadir Sağlam

13.30 Bandırmaspor-Boluspor: Süleyman Bahadır

16.00 Sakaryaspor-Serikspor: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor: Raşit Yorgancılar

9 KASIM PAZAR

13.30 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Atilla Karaoğlan

13.30 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail

16.00 Pendikspor-Ümraniyespor: İlker Yasin Avcı

19.00 Çorum FK-Iğdır FK: Batuhan Kolak

