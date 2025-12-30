Galatasaray’da yönetim protestosu: Taraftardan istifa çağrısı

- Galatasaray taraftarları, Erden Timur hakkında verilen tutuklama kararının ardından yönetime tepki gösterdi.
- Pazartesi sabahı erken saatlerde Çağlayan Adliyesi'nde toplanan taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı.
- "Yönetim istifa" sloganları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
Galatasaraylı taraftarlar, kulübün eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile ilgili verilen tutuklama kararı sonrası yönetime tepki gösterdi.
ERDEN TİMUR’A DESTEK, YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI
Galatasaraylı taraftarlar, Erden Timur'a destek vermek için pazartesi sabah erken saatlerde Çağlayan Adliyesi'ne gitti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Timur için verilen tutuklama kararının ardından yönetimi istifaya davet etti.
Çağlayan Adliyesi'ndeki Galatasaraylı taraftarlar, tutuklama kararının ardından, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.
Öte yandan Galatasaraylı taraftarların, "Yönetim istifa" tepkisi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.