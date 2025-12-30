Abone ol: Google News

Galatasaray’da yönetim protestosu: Taraftardan istifa çağrısı

Galatasaraylı taraftarlar, Erden Timur hakkında verilen tutuklama kararının ardından Çağlayan Adliyesi önünde toplanarak yönetime tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim aleyhine istifa sloganları attı.

Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 04:22
  • Galatasaray taraftarları, Erden Timur hakkında verilen tutuklama kararının ardından yönetime tepki gösterdi.
  • Pazartesi sabahı erken saatlerde Çağlayan Adliyesi'nde toplanan taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı.
  • "Yönetim istifa" sloganları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Galatasaraylı taraftarlar, kulübün eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile ilgili verilen tutuklama kararı sonrası yönetime tepki gösterdi.

ERDEN TİMUR’A DESTEK, YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

Galatasaraylı taraftarlar, Erden Timur'a destek vermek için pazartesi sabah erken saatlerde Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Timur için verilen tutuklama kararının ardından yönetimi istifaya davet etti.

Çağlayan Adliyesi'ndeki Galatasaraylı taraftarlar, tutuklama kararının ardından, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarların, "Yönetim istifa" tepkisi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

