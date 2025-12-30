Hull City, Middlesbrough'u da devirdi Hull City, İngiltere Championship'in 24. haftasında deplasmanda Middlesbrough'u 1-0'lık skorla mağlup ederek ligde 4. sıraya yükseldi ve play-off hattında yer aldı.

Göster Hızlı Özet Hull City, Middlesbrough'u 1-0 yenerek ligde 4. sıraya yükseldi.

Darko Gyabi'nin attığı golle Hull City'nin galibiyetini getirdi.

Hull City, son 5 maçta 13 puan topladı ve play-off iddiasını sürdürdü. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, son dönemde yakaladığı yükselişi Middlesbrough deplasmanında da sürdürdü ve yılı galibiyetle kapattı. Ligin 24. haftasında Middlesbrough deplasmanına konuk olan Hull City, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Hull City'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Darko Gyabi attı. SON 5 MAÇTA 13 PUAN Bu sonucun ardından Hull City, son dönemdeki yüksek form grafiğini sürdürdü. Sergej Jakirovic'in ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan topladı. PLAY-OFF POTASINDALAR Hull City, Middlesbrough galibiyetiyle birlikte ligde 41 puana yükseldi ve yıl sonunda play-off iddiasını ortaya koydu. Son dönemde ligde düşüşe geçen ve galibiyet hasreti 3 maça yükselen Middlesbrough ise Hull City mağlubiyetinin ardından 43 puanda kaldı. SIRADAKİ MAÇLAR Hull City, yeni yılın ilk maçında sahasında Stoke City'yi konuk edecek. Middlesbrough, Derby County deplasmanına gidecek. İNGİLTERE CHAMPIONSHIP'TE PUAN DURUMU Eshspor Haberleri CSKA Moskova, Oğuz Aydın'a talip oldu

1. Lig'de ilk yarı sona erdi

Bursaspor, Eyüp Akcan'ı renklerine bağladı