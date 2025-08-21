Abone ol: Google News

1. Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 19:07
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

YARIN

21.30 Çorum FK-Sarıyerspor: Ayberk Demirbaş

23 AĞUSTOS CUMARTESİ

16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen

19.00 Esenler Erokspor-Serikspor: Hakan Ülker

21.30 Iğdır FK-Vanspor: Seyfettin Alper Yılmaz

21.30 Bodrum FK-Sakaryaspor: Yusuf Ziya Gündüz

24 AĞUSTOS PAZAR

19.00 Erzurumspor-Pendikspor: Burak Olcar

19.00 Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Raşit Yorgancılar

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivasspor: Ümit Öztürk

21.30 Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Muhammed Selim Özbek

25 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 İstanbulspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

