1. Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
YARIN
21.30 Çorum FK-Sarıyerspor: Ayberk Demirbaş
23 AĞUSTOS CUMARTESİ
16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen
19.00 Esenler Erokspor-Serikspor: Hakan Ülker
21.30 Iğdır FK-Vanspor: Seyfettin Alper Yılmaz
21.30 Bodrum FK-Sakaryaspor: Yusuf Ziya Gündüz
24 AĞUSTOS PAZAR
19.00 Erzurumspor-Pendikspor: Burak Olcar
19.00 Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Raşit Yorgancılar
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivasspor: Ümit Öztürk
21.30 Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Muhammed Selim Özbek
25 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.30 İstanbulspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi