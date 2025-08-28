1. Lig'de 4. hafta heyecanı başlayacak

1. Lig'de 4. haftanın perdesi yarın açılacak.
Haftanın açılış maçında Vanspor, Bandırmaspor'u konuk edecek.
Van Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre sezonun 4. haftasının maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Vanspor-Bandırmaspor
21.30 Sarıyerspor-Erzurumspor
30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Ümraniyespor-Esenler Erokspor
19.00 Sakaryaspor-Boluspor
21.30 Manisa FK-Iğdır FK
21.30 Hatayspor-İstanbulspor
31 Ağustos Pazar:
16.30 Ankara Keçiörengücü-Çorum FK
19.00 Pendikspor-Sivasspor
21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler
21.30 Serikspor-Bodrum FK