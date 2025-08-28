Abone ol: Google News

1. Lig'de 4. hafta heyecanı başlayacak

1. Lig'de 4. hafta Vanspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak müsabakayla start alacak.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 18:01
1. Lig'de 4. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçında Vanspor, Bandırmaspor'u konuk edecek.

Van Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre sezonun 4. haftasının maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Vanspor-Bandırmaspor

21.30 Sarıyerspor-Erzurumspor

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Ümraniyespor-Esenler Erokspor

19.00 Sakaryaspor-Boluspor

21.30 Manisa FK-Iğdır FK

21.30 Hatayspor-İstanbulspor

31 Ağustos Pazar:

16.30 Ankara Keçiörengücü-Çorum FK

19.00 Pendikspor-Sivasspor

21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler

21.30 Serikspor-Bodrum FK

