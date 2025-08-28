Abone ol: Google News

1. Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 1. Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 18:54
1. Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

YARIN:

19.00 Vanspor-Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

21.30 Sarıyerspor-Erzurumspor: Erdem Mertoğlu

30 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.00 Ümraniyespor-Esenler Erokspor: İlker Yasin Avcı

19.00 Sakaryaspor-Boluspor: Berkay Erdemir

21.30 Manisa FK-Iğdır FK: Egemen Artun

21.30 Hatayspor-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay

31 AĞUSTOS PAZAR:

16.30 Ankara Keçiörengücü-Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Pendikspor-Sivasspor: Oğuzhan Aksu

21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Faruk Gültekin

21.30 Serikspor-Bodrum FK: Burak Demirkıran

