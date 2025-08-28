1. Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi

1. Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
YARIN:
19.00 Vanspor-Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
21.30 Sarıyerspor-Erzurumspor: Erdem Mertoğlu
30 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.00 Ümraniyespor-Esenler Erokspor: İlker Yasin Avcı
19.00 Sakaryaspor-Boluspor: Berkay Erdemir
21.30 Manisa FK-Iğdır FK: Egemen Artun
21.30 Hatayspor-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
31 AĞUSTOS PAZAR:
16.30 Ankara Keçiörengücü-Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Pendikspor-Sivasspor: Oğuzhan Aksu
21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Faruk Gültekin
21.30 Serikspor-Bodrum FK: Burak Demirkıran