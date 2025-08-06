1. Lig'de 9 takım, teknik direktör değişikliği yapmadan sezona başlayacak

Bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak 1. Lig'de 20 ekipten 11'i takımın başına yeni isimleri getirdi.

Diğer 9'u ise geçen sezonki teknik direktörleriyle yola devam etme kararı aldı.

Süper Lig'den düşen 3 takım ve TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen 3 ekip, teknik heyetinde değişikliğe gitti.

Süper Lig'e veda eden ve 1. Lig'in 7 yeni takımından biri olan Hatayspor ise geçen sezon da takımın başında olan teknik direktörüyle yola devam edecek.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden ekiplerden Adana Demirspor, Bodrum FK ve Sivasspor'un yanı sıra TFF 2. Lig'den 1. Lig vizesi alan Sarıyer, Serik Belediyespor ve Vanspor FK, geçen seneki teknik direktörlerinden farklı isimlerle sezona başlayacak.

Bu 6 takımın dışında Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Çorum FK, Erzurumspor FK ve İstanbulspor da teknik direktörünü değiştirdi.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRMEYENLER

Hatayspor'da Murat Şahin'in yanı sıra Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay, Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel, Esenler Erokspor'da Osman Özköylü, Iğdır FK'de Çağdaş Çavuş, Manisa FK'de Taner Taşkın, Pendikspor'da Uğur Uçar, Sakaryaspor'da İrfan Buz ve Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı, geçen sezon bitiminde olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYANLAR

Ligde 6 teknik adam, daha önce takımlarını Süper Lig'e taşıma başarısı gösterdi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, daha önce 3 sezon üst üste 2017-2018'de Erzurumspor FK'yi, 2018-2019'da Gaziantep FK'yi ve 2019-2020'de Hatyaspor'u Süper Lig'e taşıdı.

Esenler Erokspor'un başında yer alan Osman Özköylü de 2 kez Süper Lig sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor'un, 2022-2023'te ise Pendikspor'un başında Süper Lig'e yükseldi.

Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 2013-2014'te Mersin İdmanyurdu'nu, Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 2016-2017'de Yeni Malatyaspor'u, Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, 2021-2022'de İstanbulspor'u ve Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can, 2019-2020'de Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'e taşıdı.