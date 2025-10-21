1. Lig'de ilk 10 hafta sonunda Bodrum FK ve Çorum FK, zirveyi paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği 1. Lig'de, bu iki takımı takip eden 5 takım ise play-off'ta gülen son ekip olmak için mücadelesini sürdürecek.

Son 4 ekip ise lige veda edecek.

Dünkü karşılaşmalarla tamamlanan 10. hafta mücadelesinin ardından 21 puan toplayan iki takımdan Bodrum FK, averajla Çorum FK'nın önünde kendisine yer buldu.

Zirve mücadelesinde puan farkının çok az olduğu takımlar içinde 20 puanlı Esenler Erokspor üçüncü, 19 puanlı iki ekipten Amed Sportif Faaliyetler dördüncü ve Pendikspor beşinci sırada bulunuyor.

KÜME DÜŞME HATTI

Geride kalan 10 haftada galibiyeti olmayan ekiplerden Adana Demirspor, aldığı 18 ceza puanıyla -17 puanla son sırada, Hatayspor da 3 puanla 19. durumda yer alıyor.

7 puanlı Sarıyer 18'inci, 8 puana sahip Ümraniyespor da 17. sırada bulunuyor.

LİGİN NAMAĞLUP EKİBİ ERZURUMSPOR FK

Ligde yoluna yenilgisiz devam eden tek takım konumundaki Erzurumspor FK, 10 maçta 3 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

Erzurum temsilcisi, aynı zamanda şu ana kadar ligde en fazla beraberlik alan ekip konumunda.

Hatayspor ve Adana Demirspor'un henüz 3 puanla tanışmadığı ligde Adana temsilcisinin 9, Hatayspor ve Sarıyer'in de yedişler yenilgisi bulunuyor.

DIAGNE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Amed Sportif Faaliyetler'de 9 maçta 10 gole ulaşan Mbaye Diagne, ligde en golcü isim konumunda yer alıyor.

Diagne, Türkiye kariyerinde Galatasaray, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük formalarıyla 111 Süper Lig maçında 76 ve 8 Türkiye Kupası müsabakasında 3 gol atmıştı.

Diagne'yi 8 golle Florent Hasani (Boluspor), yedişer golle Fredy, Taulan Sulejmanov (Bodrum FK), Gael Kakuta (Sakaryaspor) ve Olarenwaju Kayode (Esenler Erokspor) izliyor.

Esenler Erokspor'un 28 golle en golcü takım konumunda bulunduğu ligde Vanspor, kalesinde sadece 8 gol gördü.

GELECEK HAFTA

24 Ekim Cuma günkü Erzurumspor FK-Ümraniyespor ve Sivasspor-Hatayspor maçlarıyla başlayacak 11. haftada diğer müsabakalar, cumartesi ve pazar günü oynanacak.