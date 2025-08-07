1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

1. Lig'de 2025-2026 sezonunun birinci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

YARIN

21.30 Ümraniyespor-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu

9 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Erzurumspor FK-Sivasspor: Fatih Tokail

19.00 İstanbulspor-Serikspor: Yusuf Adnan Kendirciler

21.30 Iğdır FK-Sarıyer: Turgut Doman

21.30 Hatayspor-Ankara Keçiörengücü: Melih Aldemir

10 AĞUSTOS PAZAR

16.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor: Alpaslan Şen

19.00 Boluspor-Vanspor FK: Egemen Artun

21.30 Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Faruk Turtay

21.30 Bodrum FK-Pendikspor: Mehmet Ali Özer

11 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Esenler Erokspor-Adana Demirspor: Erdem Mertoğlu