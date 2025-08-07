1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

1. Lig'de 2025-2026 sezonunun birinci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
YARIN
21.30 Ümraniyespor-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu
9 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.00 Erzurumspor FK-Sivasspor: Fatih Tokail
19.00 İstanbulspor-Serikspor: Yusuf Adnan Kendirciler
21.30 Iğdır FK-Sarıyer: Turgut Doman
21.30 Hatayspor-Ankara Keçiörengücü: Melih Aldemir
10 AĞUSTOS PAZAR
16.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor: Alpaslan Şen
19.00 Boluspor-Vanspor FK: Egemen Artun
21.30 Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Faruk Turtay
21.30 Bodrum FK-Pendikspor: Mehmet Ali Özer
11 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.30 Esenler Erokspor-Adana Demirspor: Erdem Mertoğlu