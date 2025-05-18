1. Lig'de play-off ikinci tur heyecanı başlıyor!

AA & Ensonhaber
Futbolda 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında yarın Boluspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ikinci turda rakibine üstünlük kuran takım, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.
FİNALE NASIL GELDİLER?
İlk tur karşılaşmalarında Bandırmaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 2-0, Boluspor ise deplasmanda İstanbulspor'u 2-1'lik skorlarla geçerek adını ikinci tura yazdırmıştı.
İKİNCİ TUR MAÇ PROGRAMI
Yarın:
20.00 Boluspor-Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
23 Mayıs Cuma:
16.00 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
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