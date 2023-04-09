12 Yaş Altı İzmir Cup'ta şampiyon Bayern Münih Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta Almanya temsilcisi Bayern Münih, turnuvanın finalinde Belçika ekibi Club Brugge'ü 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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Altınordu'nun ev sahipliğinde 22 ülkeden 72 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvası büyük heyecana sahne olan maçların ardından sona erdi.

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda yaklaşık 1500 minik futbolcu sahada ter döktü.

Bayern Münih şampiyon oldu

İngiltere'nin Chelsea takımını yenen Almanya temsilcisi Bayern Münih ile bir diğer Alman ekibi Köln'ü eleyen Belçika'nın Club Brugge takımı, turnuvanın finalinde karşılaştı.

Bayern Münih, müsabakayı 2-0 kazanarak organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

"Hepinizi seneye yeniden bekliyorum"

Kupa töreninde konuşan Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, şu ifadeleri kullandı: