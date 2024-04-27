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Tüm yurtta uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen Narkoçelik-14 operasyonlarında 322 kilogram uyuşturucu madde ile 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 321 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

2 bin 46 personel görev aldı

Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 682 ekip, 2 bin 46 personel, 3 helikopter unsuru ve 44 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları

Bakan Yerlikaya bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarlarına ilişkin şunları kaydetti:

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
- 76 kg metamfetamin,
- 26 kg esrar,
- 4,6 kg kimyasal madde ve
- 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- 72 Sokak Satıcısı yakalandı.

- Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
- 62 kg skunk ele geçirildi.
- 25,5 kg bonzai,
- 18 litre aseton,
- Muhtelif miktarda toz esrar ve metafetamin ele geçirildi.
- 2 Zehir Taciri yakalandı.

- Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
- 110 kg skunk ele geçirildi.
- 2 Zehir Taciri yakalandı.

- Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
- 27 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- 2 Zehir Taciri yakalandı.

- Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
- 15 bin 802 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- 3 Zehir Taciri yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle