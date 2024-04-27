Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu: 321 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 322 kilogram uyuşturucu madde ile 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 321 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Tüm yurtta uyuşturucuyla mücadele sürüyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen Narkoçelik-14 operasyonlarında 322 kilogram uyuşturucu madde ile 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 321 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

2 bin 46 personel görev aldı

Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 682 ekip, 2 bin 46 personel, 3 helikopter unsuru ve 44 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları

Bakan Yerlikaya bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarlarına ilişkin şunları kaydetti: