Tüm yurtta uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen Narkoçelik-14 operasyonlarında 322 kilogram uyuşturucu madde ile 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 321 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.
2 bin 46 personel görev aldı
Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 682 ekip, 2 bin 46 personel, 3 helikopter unsuru ve 44 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları
Bakan Yerlikaya bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarlarına ilişkin şunları kaydetti:
- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
- 76 kg metamfetamin,
- 26 kg esrar,
- 4,6 kg kimyasal madde ve
- 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- 72 Sokak Satıcısı yakalandı.
- Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
- 62 kg skunk ele geçirildi.
- 25,5 kg bonzai,
- 18 litre aseton,
- Muhtelif miktarda toz esrar ve metafetamin ele geçirildi.
- 2 Zehir Taciri yakalandı.
- Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
- 110 kg skunk ele geçirildi.
- 2 Zehir Taciri yakalandı.
- Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
- 27 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- 2 Zehir Taciri yakalandı.
- Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
- 15 bin 802 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- 3 Zehir Taciri yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
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