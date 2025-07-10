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2. ve 3. Lig'in yeni sezon fikstürü, Ankara'da çekildi

2. ve 3. Lig'in 2025-2026 sezonu fikstürü, Ankara'da olağan mali genel kurul toplantısı sonrası çekildi.

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2. ve 3. Lig'in yeni sezon fikstürü, Ankara'da çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'daki olağan mali genel kurul toplantısı sonrasında 2. ve 3. Lig'in yeni sezon fikstür çekimleri gerçekleştirildi.

Fikstür çekimlerine TFF yetkilileri ile kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı.

Yeni sezon 2. Lig'de 24 Ağustos, 3. Lig'de ise 7 Eylül tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.

2. LİG GRUPLARINDA İLK HAFTANIN PROGRAMI

Kırmızı Grup

Arnavutköy Belediyesi FK-Kırklarelispor

Ankara Demirspor-Fethiyespor

Somaspor-Gebzespor

Yeni Mersin İdmanyurdu-Menemen FK

Adanaspor-Isparta 32 Spor

Yeni Malatyaspor-Bursaspor

1461 Trabzon FK-68 Aksaray Belediyespor

Aliağa Futbol-Kahramanmaraş İstiklalspor

Muşspor-Mardin 1969 Spor

Beyaz Grup

Batman Petrolspor-İnegölspor

Karacabey Belediyespor-Kepezspor

Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor

Şanlıurfaspor-Beykoz Anadoluspor

Altınordu-Erbaaspor

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-İskenderunspor

Karaman FK-Bucaspor 1928

Kastamonuspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor

Elazığspor-Adana 01 FK

3. LİG GRUPLARINDA İLK HAFTANIN PROGRAMI

1. Grup

Galata Spor Kulübü-Edirnespor

Etimesgutspor-Silivrispor

1923 Mustafa Kemalpaşaspor-Fethiye İdmanyurdu

İnkılap Futbol SK-Küçükçekmece Sinop SK

İnegöl Kafkasspor-Çankaya SK

Beykoz İshaklıspor-Yeşil Yalova FK

Çorluspor 1947-Bulvarspor

Polatlı 1926 SK-Bursa Nilüfer FK

2. Grup

Kahramanmaraşspor-Kilis Belediyespor

Erciyes 38 Futbol SK-Türk Metal 1963 Spor

Mazıdağı Fosfatspor-Osmaniyespor

Kırşehir Futbol-Silifke Belediyespor

12 Bingölspor-Karaköprü Belediyespor

Kapadokyaspor-Malatya Yeşilyurt

Diyarbekirspor-Niğde Belediyespor

Kırıkkale FK-Ağrı 1970

3. Grup

Pazarspor-Çayelispor

Tokat Belediye Plevnespor-Zonguldakspor

Giresunspor-Amasyaspor

Fatsa Belediyespor-1926 Bulancakspor

Artvin Hopaspor-Orduspor 1967

Düzcespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Sebat Gençlikspor

52 Orduspor FK-Karabük İdmanyurdu

4. Grup

Denizli İdmanyurdu Güreller SK-İzmir Çoruhlu FK

Ayvalıkgücü Belediyespor-Nazillispor

Tire 2021 FK-Belediye Kütahyaspor

Efeler 09 Spor-Balıkesirspor

Karşıyaka-Afyonspor

Uşakspor-Altay

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Alanya 1221 Futbol

Eskişehirspor-Anadolu Üniversitesi

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