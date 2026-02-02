20. hafta tamamlandı! Süper Lig'de görünüm

- Süper Lig'de 20. hafta tamamlanırken Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 yenerek 49 puanla liderliğini sürdürdü.
- Fenerbahçe, Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek 46 puanla ikinci sırada yer aldı.
- Haftaya düşme hattında giren Eyüpspor, Alanyaspor'u 3-1 yenerek tehlikeli bölgenin dışına çıktı.
Süper Lig'de 20. hafta maçları tamamlanırken haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı.
GALATASARAY ZİRVEDE
Sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, 49 puanla liderliğini devam ettirdi.
Fenerbahçe ise 46 puanla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.
Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor 42 puanla üçüncü, Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 mağlup eden Göztepe 39 puanla dördüncü, Konyaspor'u sahasında 2-1 yenen Beşiktaş ise 36 puanla haftayı beşinci sırada tamamladılar.
DÜŞME HATTI
Haftaya düşme hattında giren Eyüpspor, Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 18'e yükseltti ve tehlikeli bölgenin dışına çıktı.
16'ncı sıradaki Kasımpaşa'nın 16, 17'nci sıradaki Kayserispor'un 15, 18'inci ve son sıradaki Fatih Karagümrük'ün ise 9 puanı bulunuyor.
PUAN DURUMU
20. HAFTADA OYNANAN MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR
Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1
Kasımpaşa-Samsunspor: 0-1
Alanyaspor-Eyüpspor: 1-3
Başakşehir-Rizespor: 2-2
Göztepe-Fatih Karagümrük: 2-1
Beşiktaş-Konyaspor: 2-1
Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 2-1
Galatasaray-Kayserispor: 4-0
Kocaelispor-Fenerbahçe: 0-2
21. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
7 Şubat Cumartesi:
14.30 Fatih Karagümrük-Antalyaspor
20.00 Samsunspor-Trabzonspor
8 Şubat Pazar:
14.30 Eyüpspor-Başakşehir
17.00 Konyaspor-Göztepe
17.00 Rizespor-Galatasaray
20.00 Beşiktaş-Alanyaspor
9 Şubat Pazartesi:
17.00 Kayserispor-Kocaelispor
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği