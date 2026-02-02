Abone ol: Google News

20. hafta tamamlandı! Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 20. haftanın perdesi kapandı. Kayserispor'u 4-0 yenen Galatasaray, puanını 49'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 23:51
  • Süper Lig'de 20. hafta tamamlanırken Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 yenerek 49 puanla liderliğini sürdürdü.
  • Fenerbahçe, Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek 46 puanla ikinci sırada yer aldı.
  • Haftaya düşme hattında giren Eyüpspor, Alanyaspor'u 3-1 yenerek tehlikeli bölgenin dışına çıktı.

Süper Lig'de 20. hafta maçları tamamlanırken haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY ZİRVEDE

Sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, 49 puanla liderliğini devam ettirdi.

Fenerbahçe ise 46 puanla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.

Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor 42 puanla üçüncü, Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 mağlup eden Göztepe 39 puanla dördüncü, Konyaspor'u sahasında 2-1 yenen Beşiktaş ise 36 puanla haftayı beşinci sırada tamamladılar.

DÜŞME HATTI

Haftaya düşme hattında giren Eyüpspor, Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 18'e yükseltti ve tehlikeli bölgenin dışına çıktı.

16'ncı sıradaki Kasımpaşa'nın 16, 17'nci sıradaki Kayserispor'un 15, 18'inci ve son sıradaki Fatih Karagümrük'ün ise 9 puanı bulunuyor.

PUAN DURUMU

20. HAFTADA OYNANAN MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR

Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1

Kasımpaşa-Samsunspor: 0-1

Alanyaspor-Eyüpspor: 1-3

Başakşehir-Rizespor: 2-2

Göztepe-Fatih Karagümrük: 2-1

Beşiktaş-Konyaspor: 2-1

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 2-1

Galatasaray-Kayserispor: 4-0

Kocaelispor-Fenerbahçe: 0-2

21. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

7 Şubat Cumartesi:

14.30 Fatih Karagümrük-Antalyaspor 

20.00 Samsunspor-Trabzonspor 

8 Şubat Pazar:

14.30 Eyüpspor-Başakşehir 

17.00 Konyaspor-Göztepe 

17.00 Rizespor-Galatasaray

20.00 Beşiktaş-Alanyaspor 

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Kayserispor-Kocaelispor

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa 

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 

