Serdar Dursun: Fenerbahçe ilk yarı oyunda yoktu

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Kocaelisporlu oyuncu Serdar Dursun, maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ASENSIO'NUN GOLÜ İLE AVANTAJ FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ"

Dursun, "Bugün mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkmıştık, taraftarlarımızla bu maçı kazanmak istiyorduk. Bu sezon iyi bir iç saha grafiğimiz vardı. Maça iyi bir başlangıç yaptık, ilk 25-30 dakika top bizdeydi. Son ortalar ve pasları değerlendiremedik. Fenerbahçe ilk yarı oyunda yoktu ama Asensio bireysel kalitesiyle gol atınca öne geçtiler. İkinci yarı baskı kurmaya çalıştık. 1-1'i bulsan 2-1 öne geçersin ama tabii dikkat edeceksin. Tedesco da dakika 60'ta 3 tane değişiklik yapınca daha iyi bastılar. Bizim için iyi olmadı. Fenerbahçe birebir baskı yaptı, maç onlara doğru gitti. İnşallah perşembe günü Beşiktaş maçında 3 puan almak istiyoruz. 1-0 öne geçsek alırdık, kazanırdık. Asansio'nun golü ile avantaj Fenerbahçe'ye döndü" diye konuştu.