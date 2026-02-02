Abone ol: Google News

Serdar Dursun: Fenerbahçe ilk yarı oyunda yoktu

Kocaelispor'un golcü oyuncusu Serdar Dursun, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son ortalar ve pasları değerlendiremedik. Fenerbahçe ilk yarı oyunda yoktu ama Asensio bireysel kalitesiyle gol atınca öne geçtiler" dedi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 23:54
Serdar Dursun: Fenerbahçe ilk yarı oyunda yoktu
  • Serdar Dursun, Fenerbahçe karşısında iyi başladıklarını ancak son vuruşları değerlendiremediklerini söyledi.
  • Fenerbahçe'nin ilk yarıda oyunda olmadığını, Asensio'nun bireysel kalitesiyle öne geçtiğini belirtti.
  • Fenerbahçe'nin baskısı sonucu maçı kaybettiklerini dile getirdi.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Kocaelisporlu oyuncu Serdar Dursun, maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ASENSIO'NUN GOLÜ İLE AVANTAJ FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ"

Dursun, "Bugün mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkmıştık, taraftarlarımızla bu maçı kazanmak istiyorduk. Bu sezon iyi bir iç saha grafiğimiz vardı. Maça iyi bir başlangıç yaptık, ilk 25-30 dakika top bizdeydi. Son ortalar ve pasları değerlendiremedik. Fenerbahçe ilk yarı oyunda yoktu ama Asensio bireysel kalitesiyle gol atınca öne geçtiler. İkinci yarı baskı kurmaya çalıştık. 1-1'i bulsan 2-1 öne geçersin ama tabii dikkat edeceksin. Tedesco da dakika 60'ta 3 tane değişiklik yapınca daha iyi bastılar. Bizim için iyi olmadı. Fenerbahçe birebir baskı yaptı, maç onlara doğru gitti. İnşallah perşembe günü Beşiktaş maçında 3 puan almak istiyoruz. 1-0 öne geçsek alırdık, kazanırdık. Asansio'nun golü ile avantaj Fenerbahçe'ye döndü" diye konuştu.

Eshspor Haberleri