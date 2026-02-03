Al Hilal, Karim Benzema'yı transfer etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karim Benzema, Al Hilal'de...

Al Ittihad, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız yıldıza yeni sözleşmede maaş önermedi ve sadece imaj haklarının yüzde yüz ödenmesini teklif etti.

Bu teklifi saygısızlık olarak nitelendiren Benzema, maça çıkmak istemedi ve Al Ittihad'den ayrılma kararı aldı.

Al Hilal, 38 yaşındaki futbolcu için yaşanan bu gelişmenin ardından transfer için devreye girdi ve Benzema ile anlaşma noktasına geldi.

RONALDO ENGEL OLAMADI

Suudi Arabistan Pro Lig'de takımı Al Nassr ile henüz şampiyonluk kazanamayan Cristiano Ronaldo, bu sezon zirvedeki Al Hilal'in 3 puan gerisinde...

Zirvedeki Al Hilal'in kadrosunu Benzema ile güçlendirme planının ortaya çıkması sonrası Ronaldo, "Oynamayacağım" diyerek rest çekti ve maça çıkmadı.

Ronaldo'nun bu kararı sonrası Benzema'nın Al Ittihad'dan Al Hilal'e transferinin bekletildi ancak daha sonra lig yönetimi Benzema'nın transferine onay verdi.

2027'YE KADAR İMZA

Al Hilal, Fransız yıldızın transferini resmi olarak da duyurdu.

Karim Benzema, Al Hilal ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Al Hilal, golcü yıldızın transferi için 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Al Ittihad forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Karim Benzema, 16 kez ağları havalandırdı.