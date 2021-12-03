Kasımpaşa-Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 15. haftasının açılışında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

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61' Eysseric'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf, kayarak vuruşunu yapmak istedi fakat önce savunmaya sonra da kendisine çarpan top auta gitti.

48' Eysseric'in pasında ceza sahası yayı üzerinde topa ilk dokunuşu yapan Umut, ceza sahasına girip sol ayağıyla kayarak vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Kasımpaşa 0-1 Beşiktaş

35' Hadergjonaj sağ kanattan ortaladı, savunmada Rosier topu kafayla kornere gönderdi.

34' Batshuayi'nin ağlara gönderdiği top ofsayt nedeniyle iptal edildi.

29' Sağ çaprazdan ceza alanına giren Yusuf, topu sola çekip sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı, uzak köşeye doğru giden top yandan auta çıktı.

18' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde Ghezzal ortayı yaptı, ön direkte Josef topu kafayla arkaya aşırttı, o bölgde bulunan Welinton'un kafa vuruşu üstten auta gitti.

12' Gol... Kasımpaşa 0-1 Beşiktaş (Can Bozdoğan)

7' Merkezden ceza sahasına giren Larin kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı fakat kaleci Harun gole izin vermedi.

5' Rıdvan sol kanattan içe kat etti, ceza sahasına doğru yönelmek istedi fakat savunma araya girdi.

3' Rosier sağ kanattan ortayı yaptı, kaleye paralel giden top ters taraftan taca çıktı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı. Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Harun Tekin, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut, Jorgensen

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi