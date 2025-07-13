3 büyüklerin yıldız transferleri İtalyanları şaşırttı

Kulüplerimiz yaz transfer sezonunun açılmasıyla birlikte futbol dünyasına bomba bir giriş yaptı.

Son şampiyon Galatasaray, kadrosunu Alman yıldız Leroy Sane'yle güçlendirdi.

Sane'nin ardından Victor Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, dünya çapında isimlerle görüşüyor.

BİRBİRİ ARDINA YAPILAN TRANSFERLER DÜNYA KAMUOYUNDA GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş da Orkun Kökçü transferini bitererek transfer dünyasında ses getiren bir işe imza attı.

Orkun'la birlikte Roma'dan Tammy Abraham'ı da kadrosuna katan siyah-beyazlılar adeta tüm dünyada dikkatleri üstüne çekti.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Al Nassr'dan Jhon Duran'ı transfer ederek adından söz ettirdi.

"İSTANBUL İTALYA'YI SOLLUYOR"

Sarı-lacivertliler, Duran sonrası ise Archie Brown'u Milan'ın elinden alarak kadrosunu güçlendirdi.

3 büyüklerimizin dünya transfer piyasasındaki bu başarısı İtalyanları şaşırttı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport da “Türkiye transfer pazarında atağa kalktı. İstanbul İtalya’yı solluyor” başlığını attı.

Bir diğer basın kuruluşu Tutto Mercato ise çarpıcı bir yazıyla son dönemde yaşananları mercek altına aldı.

"TÜRKİYE'NİN TRANSFERDE ALTIN ÇAĞI"

İşte Tutto Mercato'nun Türk transfer piyasasıyla ilgili analizi...

Brown, Osimhen, Orkun.. Neden birçok yıldız Türkiye’yi tercih ediyor?



Serie A kulüpleri ve Avrupa’nın bazı büyük kulüplerinin listesinde olan Orkun Kökçü, Beşiktaş’ı seçti.



Fenerbahçe, Milan’ın Theo yerine istediği potansiyel Archie Brown’a imza attırdı. Büyük liglere kiralanabilecek olan Jhon Duran’da tercihini sarı-lacivertten yana kullandı.



Victor Osimhen, Avrupa’dan opsiyonları olmasına ve Al- Hilalden, Galatasaray’ın önerdiğinin çok daha fazla maaş teklifi almasına rağmen Napoli başkanına İstanbul’a gitmek için baskı yapıyor.



Laurentis düşünüyor ama bir şekilde bu transfere onay verecek gibi duruyor.



Türk kulüpleri nasıl bu kadar cazibe merkezi oldu? Çünkü Türkiye, oyuncular için servet kazanma ve hala en üst seviyede rekabet etme dengesinin muazzam kurulduğu bir yer haline geldi.



Türkiye’de transferin altın çağı!