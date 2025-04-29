33. hafta sonrası Süper Lig'de görünüm

AA

Süper Lig'de 33. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı.

Oynanan 9 müsabakada toplam 38 gol atıldı.

FENERBAHÇE, TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Hatayspor'u 5 golle yenerken, 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. En gollü karşılaşma Trabzonspor-Alanyaspor arasında oynandı.

Bordo-mavililer, 4-3'lük skorla kazanırken 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Lider Galatasaray, Eyüpspor'a konuk olurken 3 puanı 5 golle aldı.

Fenerbahçe ise Gaziantep'te 1-0 geriye düşmesine rağmen 2. yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar puanını 80 yaparken, sarı-lacivertliler 75 puana çıktı.

GÖZTEPE 11 MAÇ SONRA KAZANDI

Sezonun ilk yarısında özellikle iç sahada galibiyet serisiyle üst sıralarda kendisine yer bulan Göztepe'nin 2. yarıdaki düşüşü Başakşehir maçıyla son buldu.

Bu süreçte 6 beraberlik, 5 mağlubiyet alan İzmir ekibi 11 maç sonra kazandı.

4 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Avrupa kupaları için iddialı konuma gelen İstanbul ekibi ise 48 puanda kaldı. Ligde 5. sıradaki Eyüpspor'un 50 puanı bulunuyor.

ALT SIRALARDA HEYECAN ZİRVEDE

Ligin alt sıralarında ise son haftalara girilirken heyecan arttı. Son haftaların yükselen takımlarından Kayserispor, Çaykur Rizespor karşısında galip gelerek, düşme hattıyla arasındaki puan (40 puan) farkını 6'ya yükseltti.

Karadeniz ekibi ise deplasmandaki kötü gidişatını sürdürdü ve 37 puanda kaldı. 3 maç sonra kazanan Sivasspor puanını 34'e çıkardı.

Aynı puana sahip Alanyaspor ve Bodrum FK, haftayı puansız kapattı. Beşiktaş'a farklı mağlup olan Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından bu sezon küme düşen 2. takım oldu.

HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Beşiktaş - Hatayspor: 5-1

Sivasspor - Antalyaspor: 2-0

Bodrum FK - Samsunspor: 1-2

Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-3

Trabzonspor - Alanyaspor: 4-3

Konyaspor - Adana Demirspor: 3-1

Eyüpspor - Galatasaray: 1-5

Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-0

Göztepe - Başakşehir: 4-1

LİGDE 34. HAFTANIN PROGRAMI

2 Mayıs Cuma:

20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)

4 Mayıs Pazar:

16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

5 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)