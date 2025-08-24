6 gol var kazanan yok! Erzurumspor FK ile Pendikspor yenişemedi Erzurumspor FK, 1. Lig'in 3. haftasında 3-0 öne geçtiği maçta Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı.

1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi. PENDİKSPOR, GERİ DÖNDÜ Erzurumspor FK, 11. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 19. dakikada Brandon Baiye ve 24. dakikada Benhur Keser'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Pendikspor, ikinci yarıda geri döndü. İstanbul ekibinin gollerini 63. dakikada Mallik Wilks, 71. dakikada penaltıdan Jonson Clarke-Harris ve 88. dakikada Thuram attı. İKİ TAKIMIN PUANI DA 5 Bu sonucun ardından iki takım da 5 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Sarıyer deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Eshspor Haberleri Boluspor, Ankara Keçiörengücü'nü iki golle geçti

