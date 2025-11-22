6 gol var kazanan yok! İstanbulspor ile Sakaryaspor yenişemedi

- İstanbulspor, sahasında Sakaryaspor ile 3-3 berabere kaldı.
- Takımların golleri Emir Kaan Gültekin, Ömer Faruk Duymaz, Salih Dursun, Wissam Ben Yedder ve Lukasz Zwolinski'den geldi.
- Bu sonuçla Sakaryaspor 18, İstanbulspor 15 puana ulaştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig 14. hafta maçında İstanbulspor sahasında Sakaryaspor'u ağırladı.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 berabere bitti.
İstanbulspor'un gollerini biri penaltıdan olmak üzere 2 gol Emir Kaan Gültekin ve ve 90+5'te Ömer Faruk Duymaz'dan geldi.
Sakaryaspor'un golleri Salih Dursun, penaltıdan Wissam Ben Yedder ve 90+4'te Lukasz Zwolinski'den geldi.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor 18 puan olurken, İstanbulspor 15 puan oldu.
Ligin sonraki maçında Sakaryaspor sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise Erzurumspor'a konuk olacak.