6 gol var kazanan yok! İstanbulspor ile Sakaryaspor yenişemedi

1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, sahasında Sakaryaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 21:36
  • İstanbulspor, sahasında Sakaryaspor ile 3-3 berabere kaldı.
  • Takımların golleri Emir Kaan Gültekin, Ömer Faruk Duymaz, Salih Dursun, Wissam Ben Yedder ve Lukasz Zwolinski'den geldi.
  • Bu sonuçla Sakaryaspor 18, İstanbulspor 15 puana ulaştı.

1. Lig 14. hafta maçında İstanbulspor sahasında Sakaryaspor'u ağırladı.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 berabere bitti.

İstanbulspor'un gollerini biri penaltıdan olmak üzere 2 gol Emir Kaan Gültekin ve ve 90+5'te Ömer Faruk Duymaz'dan geldi.

Sakaryaspor'un golleri Salih Dursun, penaltıdan Wissam Ben Yedder ve 90+4'te Lukasz Zwolinski'den geldi.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor 18 puan olurken, İstanbulspor 15 puan oldu.

Ligin sonraki maçında Sakaryaspor sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise Erzurumspor'a konuk olacak.

