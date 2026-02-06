6 Şubat depremlerinde kaybettiklerimizden biriydi: Christian Atsu'nun son golü...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, 3 yıl önce bugün Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz felakette, yaşamını yitiren isimlerden biri de Hataysporlu Christian Atsu'ydu.

Ganalı orta saha oyuncusu Christian Atsu, 6 Eylül 2022'de Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Raed'den Hatayspor'a bedelsiz transfer olmuştu.

NE ACI AZALDI NE DE O GÜN UNUTULDU...

Yıldız oyuncu; Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giydi.

31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki ilk golünü, ligin 22. haftasında 5 Şubat Pazar günü Hatay'da Kasımpaşa karşısında atmıştı.

Takımının son dakikada galibiyet golünü atan Atsu, ligde de ilk golünü kaydetmişti.

Frikik golünün ardından Volkan Demirel de oyuncusunu havaya kaldırarak golün sevincini doyasıya yaşamıştı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

GOLÜN ARDINDAN DEPREM FELAKETİ YAŞANDI

Bu gol ayrıca Süper Lig'in son golü oldu. Yaşanan depremin ardından ülkedeki bütün spor organizasyonları durdu.

Atsu'nun galibiyet golünden saatler sonra ilki 7.7 ikincisi 7.6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Atsu da enkaz altında kalan isimler arasında yer aldı.

"GOLÜ ATMASAYDI, FRANSA'YA GİDECEKTİ"

Hatayspor idari menajeri Fatih İlek, Christian Atsu'nun depremden önceki planı hakkında şunları söylemişti:

Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan Hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı.

Deprem sabahı Volkan Demirel, gözyaşları içinde Hatay için acil yardım çağrısında bulundu.

Ancak Christian Atsu'nun, 2 hafta sonra cansız bedenine ulaşıldı.