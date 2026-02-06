Futbol dünyası, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve spor kulüpleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma mesajı yayınladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizde yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin 3. yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TFF VE KULÜPLERİMİZ DE UNUTMADI...

Beşiktaş Kulübü'nün paylaşımında, "Unutmadık. Unutmayacağız. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu tarifsiz acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve özlemle anıyor; yakınlarına ve tüm ülkemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız."

Galatasaray Kulübü'nün anma mesajında, "Yüreklerimizin yandığı gecenin üzerinden tam üç yıl geçti… 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Galatasaray camiası olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." denildi.

"ÜLKEMİZİ DERİN BİR YASA SÜRÜKLEYEN..."

Trabzonspor Kulübü'nün yayımladığı paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023'te meydana gelen ve ülkemizi derin bir yasa sürükleyen depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Birçok spor kulübü de depremlerde hayatını kaybedenler için sosyal medya hesaplarından anma mesajı yayınladı.