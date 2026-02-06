Doktorları hayrete düşürdü: Arda Güler tüm takımı geride bıraktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Takımımız ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, fiziksel kondisyonuyla gündemde...

Real Madrid'de sezon içi fizyolojik değerlendirmeler kapsamında futbolculara bir dizi test yapıldı.

Genç yıldızın fiziksel kapasitesi, İspanyol devinin sağlık heyetini bile hayrete düşürdü.

ARDA SAĞLIK HEYETİNİ BİLE ŞAŞIRTTI

Marca'nın haberine göre; test sonuçlarına göre Arda Güler; aerobik performans, solunum verimliliği ve efor kapasitesi başlıklarında tüm takımın önüne geçti.

Yapılan yorumlarda, genç yıldızın yalnızca teknik kapasitesiyle değil, fiziksel dayanıklılığıyla da üst seviyeye ulaştığı vurgulandı.

FİZİKSEL TESTLERDE ZİRVEDE

Teknik heyetin de Arda’nın form durumundan oldukça memnun olduğu aktarıldı.

Basında yer alan ifadelerde; "Türk mücevheri sadece sol ayağındaki büyüyle değil, elit seviyeye ulaşan fiziksel gücü ve dayanıklılığıyla da fark yaratıyor." ifadeleri kullanıldı.

TAKIMIN EN ÇOK KOŞANLARINDAN

Öte yandan Şampiyonlar Ligi rakamları da Arda'nın performansını doğruluyor; Arda, Tchouameni ve Bellingham ile birlikte takımın en çok koşan oyuncuları arasında yer alıyor.

Üç oyuncu da maç başına 90 dakika üzerinden 10 kilometre ortalamaya sahip. Arda'nın toplam rakamı ise oynadığı 556 dakikada 55,6 kilometreye ulaştı.