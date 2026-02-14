7 gollü maçta Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK, 4-3'lük skorla kazandı.

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri, 8 ve 37. dakikalarda Ali Habeşoğlu ile 20. dakika ile 70. dakikalarda Dino Hotic kaydetti.

Keçiörengücü'nün gollerini ise 25 ve 45+3. dakikalarda Mame Diouf ile 90+4. dakikada Oğuzcan Çalışkan attı.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonucun ardından Bodrum FK, puanını 45 yaptı. Keçiörengücü, 36 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Bodrum FK, Vanspor FK deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.