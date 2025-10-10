A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan deplasmanında

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 21.45'te başkent Sofya'da bulunan Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Bulgaristan ile mücadele edecek.

Milliler, grupta geride kalan 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

Bulgaristan ise oynadığı 2 müsabakayı da kaybetti ve son sırada yer alıyor. Ay-yıldızlılar, bu müsabakanın ardından 14 Ekim Salı günü Kocaeli'nde Gürcistan ile karşılaşacak.

24. RANDEVU

Türkiye ile Bulgaristan bugüne kadar 18'i özel, 5'i Balkan Kupası olmak üzere toplam 24 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 7 kez sahadan galip ayrılırken, 10 defa da mağlup oldu. 6 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 43 gol gördü.

İki ülke son olarak 8 Haziran 2015 tarihinde özel maçta İstanbul'da oynadı ve A Milliler, rakibini 4-0'lık skorla yendi.

MİLLİLERİN 644. MÜSABAKASI

Milliler, 356'sı resmi, 287'si özel olmak üzere toplam 643 karşılaşmaya çıktı.

Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 252 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı.

Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 881 gol kaydederken, kalesinde ise 922 gole engel olamadı.

MONTELLA'NIN 26. MAÇI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 18'i resmi, 7'si özel olmak üzere 25 müsabaka oynadı.

Montella idaresindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 13 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

ÇALHANOĞLU'NUN DALYA HEYECANI

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşısında forma giymesi durumunda A Milli Futbol Takımı'nda 100. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlıların 6 Eylül 2013 tarihinde Andorra ile oynadığı 2014 Dünya Kupası grup eleme müsabakasında ilk kez milli formayı giyen Çalhanoğlu, geride kalan 99 karşılaşmada da 21 kez rakip fileleri havalandırdı.

31 yaşındaki futbolcu, görev alırsa A Milli Takımı'nda 100 maç oynayan 6. futbolcu olacak. Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı kariyerinde 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldı.

YILMAZ CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda, Bulgaristan müsabakası öncesinde tek eksik bulunuyor.

İspanya karşılaşmasında da kırmızı kart cezasından dolayı oynamayan Barış Alper Yılmaz, Bulgaristan maçıyla cezasını tamamlayacak.

GODINHO YÖNETECEK

Bulgaristan ile Türkiye arasında oynanacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek.

Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Miguel Nogueira olacak. Maçta VAR'da Andre Narciso, AVAR'da da Helder Malheiro görev alacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın aday kadroya davet ettiği futbolcular şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)